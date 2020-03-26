«Выиграть Олимпиаду? Конечно, хочу!» Щербакова рассказала о главной мечте

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей главной спортивной мечте.

По словам Щербаковой, в спорте у нее очень много мечт, но их скорее можно назвать целями. Она отметила, что задачи ставит себе на каждую тренировку, например, хорошо откатать и поработать над определенным элементом. Фигуристка добавила, у нее есть мечта выступать на Олимпийских играх и сделать это хорошо.

Она также рассказала, что хотела бы победить на Играх.

«Конечно! Любой спортсмен хочет выиграть. Про Олимпиаду все говорят, что это особенный старт, поэтому очень хочется тоже там выступить», — сказала Щербакова, слова которой приводит журнал ELLE.