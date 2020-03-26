Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о выступлении за команду и шансах сохранить прописку в РПЛ.

По словам Кокорина, у «Сочи» есть все для того, чтобы сохранить место в РПЛ. Нападающий считает, что его команда в первую очередь себе доказала, что может хорошо играть с сильным командами.

Кокорин отметил, главная причина, почему сочинцы должны остаться в РПЛ, — это инфраструктура и погода. Игрок считает, что в Сочи в любом случае должна быть своя команда. Вторая причина для форварда — ему нравится, когда появляются и закрепляются новые хорошие команды, а третья — это отличный стадион.

«Те люди, которые сначала каким-то чудом следили за нами, теперь недоумевают, как мы могли быть на последнем месте. Мы ждем наших звездных новичков, и, думаю, они тоже нам сильно помогут», — сказал Кокорин, слова которого приводит официальный сайт РПЛ.

Отметим, в данный момент «Сочи», как и другие клубы РПЛ, отдыхают из-за приостановки сезона по причине пандемии коронавируса.

После 22 туров команда Владимира Федотова занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги.