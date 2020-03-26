Джон Джонс арестован за хранение оружия и вождение в нетрезвом виде

Американский чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга бойцов UFC P4P Джон Джонс арестован полицией штата Нью-Мексико.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, боец был задержан за вождение в нетрезвом виде и за неосторожное обращение с оружием. Отмечается, что инцидент случился около 01:00 в Альбукерке. Известно, что полиция, получив сообщение о стрельбе и прибыв на место происшествия, обыскала автомобиль Джонса и обнаружила пистолет, на который у спортсмена не было разрешения. Сам Джонс отрицал, что вел стрельбу.