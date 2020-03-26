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  • 21:42,  26 марта 2020
Бокс/MMA
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Джон Джонс арестован за хранение оружия и вождение в нетрезвом виде

Джон Джонс арестован за хранение оружия и вождение в нетрезвом виде
Джонс. Фото: AP

Американский чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга бойцов UFC P4P Джон Джонс арестован полицией штата Нью-Мексико.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, боец был задержан за вождение в нетрезвом виде и за неосторожное обращение с оружием. Отмечается, что инцидент случился около 01:00 в Альбукерке. Известно, что полиция, получив сообщение о стрельбе и прибыв на место происшествия, обыскала автомобиль Джонса и обнаружила пистолет, на который у спортсмена не было разрешения. Сам Джонс отрицал, что вел стрельбу.

Напомним, на турнире UFC 247 в Хьюстоне Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе. Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.

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