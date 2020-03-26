Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал видео, на котором играет в футбол с женой и двумя детьми.

Семья разделилась на две команды и провела серию пенальти. «Футбол жив», — написал нападающий под видеозаписью.

Отметим, в данный момент Тинькофф российская премьер-лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Ранее петербургский «Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что футболисты продолжат соблюдать карантин еще неделю. Как сообщает пресс-служба клуба, игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр «Зенита» будет полностью закрыт для посещения.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.