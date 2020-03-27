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  • 04:16,  27 марта 2020
Футбол
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Жена Семака: Не поддерживаю панику по поводу коронавируса

Жена Семака: Не поддерживаю панику по поводу коронавируса
Сергей и Анна Семак. Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса.

По словам Анны Семак, она не поддерживает панику и призывает сознательную часть населения оставаться дома, чтобы миллионы людей, потерявших работу, быстрее вернулись на свои места и не зависели от разрушающих жизнь обстоятельств. Семак отметила, что не нужно примерять на себя чужие судьбы.

«Ваша история будет совершенно иной. Думать не только о себе — вот что важнее», — написала Семак в «сториз» своего Instagram.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.

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