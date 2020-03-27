Жена Семака: Не поддерживаю панику по поводу коронавируса

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса.

По словам Анны Семак, она не поддерживает панику и призывает сознательную часть населения оставаться дома, чтобы миллионы людей, потерявших работу, быстрее вернулись на свои места и не зависели от разрушающих жизнь обстоятельств. Семак отметила, что не нужно примерять на себя чужие судьбы.

«Ваша история будет совершенно иной. Думать не только о себе — вот что важнее», — написала Семак в «сториз» своего Instagram.