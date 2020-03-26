Овечкин: Первую неделю карантина расслаблялся, но теперь стало скучно

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что уже устал находиться на карантине.
По словам Овечкина, первую неделю он расслаблялся, но теперь ему стало скучно. Хоккеист отметил, он старается делать все, что в его силах.
«Если бы можно было выбирать, то я хотел бы, чтобы сразу начался плей-офф», — сказал Овечкин, слова которого приводит журналист TSN Франк Серавалли.
Напомним, из-за коронавируса практические все соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.
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