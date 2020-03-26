Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что удивился поздравлениям с днем рождения от Сеска Фабрегаса и Поля Погба.

По словам Кокорина, его удивило, что были такие теплые слова, будто они общаются много лет. Кокорин отметил, что знаком с ними и играл против них, но так близко они не дружат.

«Смог ли ответить всем подписчикам, как обещал? Я до сих пор отвечаю. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем», — сказал Кокорин, слова которого приводит пресс-служба РПЛ.

Отметим, в данный момент «Сочи», как и другие клубы РПЛ, отдыхают из-за приостановки сезона по причине пандемии коронавируса.

После 22 туров команда Владимира Федотова занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги.