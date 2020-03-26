Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что он категорически против перехода к плей-офф сразу после возобновления сезона, если лига примет такое решение.

По словам Джеймса, слова которого приводит ESPN, этого точно нельзя делать, потому что это дискредитирует более 60 матчей, в которых парни боролись за место в плей-офф.

Ранее сообщалось, что игроки и владельцы клубов Национальной баскетбольной ассоциации выступают за доигрывание сезона-2019/20, даже если его придется завершать осенью.

Отметим, регулярный чемпионат НБА был приостановлен минимум до 10 апреля, причиной стало обнаружение у игрока «Юты Джазз» Руди Гобера коронавируса. Позднее стало известно, что заразились еще несколько игроков лиги, в т.ч. и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.