Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По информации источника, форвард договорился с московским клубом о контракте на три года, по которому он будет получать не менее девяти миллионов евро. Отмечается, что Кокорин присоединится к «Локомотиву» по завершении сезона, после того, как станет свободным агентом. Действующее соглашение игрока с «Зенитом» заканчивается летом.

Отметим, в данный момент «Сочи», как и другие клубы РПЛ, отдыхают из-за приостановки сезона по причине пандемии коронавируса.

После 22 туров команда Владимира Федотова занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Кокорин попал в сферу интересов итальянского «Лацио».