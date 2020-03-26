Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может стать футболистом леверкузенского «Байера».

Об этом сообщает Sport1.de. По информации источника, Гетце покинет дортмундскую «Боруссию» в конце сезона как свободный агент. Отмечается, что после смены тренера интерес к Гетце утратила «Герта», после того, как Юрген Клинсманн покинул пост наставника берлинской команды спустя 2,5 месяца после назначения.

Ранее сообщалось, что летнее трансферное окно может быть продлено до января 2021 года.

Как сообщает The Telegraph, ФИФА готова обсудить данный вопрос с клубами. Данное решение должно помочь клубам восстановить баланс бюджета после приостановки множества турниров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.