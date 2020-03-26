Президент московского ЦСКА Евгений Гинер стал владельцем доли в женской армейской футбольной команде.

Как гласит сайт ФНС России, Гинер приобрел долю в 25 процентов. Отмечается, что совладельцем женского ЦСКА стал президент ФНЛ Игорь Ефремов (5%).

Отметим, с октября 2018 года клуб принадлежал ООО «Рота-Девелопмент». Женская команда ЦСКА является действующим чемпионом России.

Ранее стало известно, почему сорвался переход нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в клуб АПЛ «Кристал Пэлас». Как сообщалось в СМИ, владелец столичного клуба Евгений Гинер завысил цену форварда и торговался с представителями «Кристал Пэлас», так как деньги за трансфер списались бы за кредит ЦСКА по стадиону. Переход Чалова не состоялся, а вопрос с кредитом был решен путем передачи акций армейского клуба корпорации ВЭБ.РФ.