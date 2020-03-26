Эрвин Нгапет вылечился от коронавируса, Джон Джонс арестован в США, Александр Кокорин перейдет в «Локомотив». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон вслед за КХЛ

Баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Волейболист «Зенита» излечился от коронавируса

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет вылечился от коронавирусной инфекции.

Чемпион мира Вербов покинул казанский «Зенит»

Чемпион мира Алексей Вербов покинул пост старшего тренера казанского «Зенита».

Спортивная пара Хэвен Денни — Брэндон Фрейзер объявила о распаде

Американская пара фигуристов Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер объявила о расставании.

Джон Джонс арестован за хранение оружия и вождение в нетрезвом виде

Американский чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга бойцов UFC P4P Джон Джонс арестован полицией штата Нью-Мексико.