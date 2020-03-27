Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился впечатлениями от своего выступления на чемпионате мира. Спортсмен признался, что хотел взять золото в личной гонке, но не разочаровался, уступив Александру Логинову в спринте.

«Я сожалею, что не завоевал личное золото на чемпионате мира, но разочарование не усиливается от того, что я уступил этому спортсмену, а не другому», — заявил Фийон-Майе, слова которого приводит Nordic Magazine.

Француз подчеркнул, что не завоевал золотую медаль из-за собственных ошибок, а не других спортсменов.

Напомним, первое место в спринте занял россиянин Александр Логинов. Из-за допингового прошлого он подвергается травле со стороны иностранных спортсменов. Так, представители сборных Швеции и Норвегии посчитали, что россиянин вообще не должен был выступать на чемпионате мира.