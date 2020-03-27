Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал о тренировках с победителем общего зачета Кубка мира Александром Большуновым.

По словам Червоткина, многие отказываются тренироваться с Большуновым, но ему интересно проверить свой организм.

«Все-таки зарубиться с одним из лидеров мировых лыж всегда хорошо», — заявил Червоткин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Он рассказал, что в межсезонье они много спаррингловали, в конце тренировки на лыжероллерах делали финишные ускорения, и Червоткину даже удавалось опережать Большунова.

Червоткин подтвердил, что его соотечественник работает больше всех в группе.

«Иногда он работает чересчур много. Часто пытается сделать больше, чем ему говорят», — сказал лыжник. Он добавил, что остальные спортсмены обычно придерживаются плана.