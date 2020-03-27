Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал народного артиста РФ и болельщика московского «Локомотива» Игоря Николаева, который госпитализирован с подозрением на коронавирус.

«Еще и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Губерниев поддержал Льва Лещенко, который также находится в больнице. У него подтвердился коронавирус. Певец был переведен в реанимацию, так как у него начались проблемы с дыханием. Накануне СМИ сообщали, что у Лещенко начался отек легких, но затем его состояние улучшилось.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 538758, из них 24215 человек погибли, 124132 — выздоровели.