Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

Ранее Черчесов заявил, что в последнее время сборная добивалась успехов без участия Кокорина.

«Могу эти слова повторить, потому что в них нет ни доли лукавства, мы просто констатируем факт. Это должны понимать и он сам, и болельщики, и команда», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер напомнил, что после ситуации в Монако поддержал Кокорина, дважды вызвав его в сборную, но у футболиста получилось не всё.

«Саша знает наши требования, которым, как мы всегда говорили, футболист должен соответствовать и на поле, и за его пределами. Сейчас ему опять надо доказывать свою состоятельность и необходимость команде», — сказал Черчесов.

Тренер подчеркнул, что сейчас Кокорину нужен особый настрой. Попасть в сборную можно только одним путем: стабильно выступать в своем клубе и проявлять необходимые качества, добавил Черчесов.

Напомним, Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Ранее появилась информация, что нападающий согласовал контракт с «Локомотивом», за который будет выступать в следующем сезоне.