Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе подвел итоги сезона-2019/20, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Спортсмен сообщил, что одной из его целей была борьба за победу в общем зачете Кубка мира. Он признался, что это самая сложная задача, которую он когда-либо ставил перед собой.

«Но после великолепной летней подготовки я почувствовал, что в состоянии попробовать. И цель почти достигнута, потому что весь сезон я сражался в тройке лучших в мире», — заявил Фийон-Майе, слова которого приводит Nordic Magazine.

Француз остался доволен, что смог приблизиться к цели, однако упущенное личное золото чемпионата мира разочаровало его.

Напомним, Фийон-Майе стал третьим в общем зачете, первое место занял Йоханнес Бё, второе — Мартен Фуркад.