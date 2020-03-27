Тренер по индивидуальной подготовке вратарей петербургского СКА Марко Торениус поделился мнением о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Торениус сообщил, что на данный момент находится уже в Финляндии, ему удалось пересечь границу на автомобиле.

Тренер отметил, что долгая пауза, во время которой все ожидали решение относительно продолжения сезона, была волнительной и неприятной. Он подчеркнул, что все пребывали в состоянии неопределённости.

«Моё будущее полностью открыто. Я не могу сказать, хочу ли вернуться в Россию. Ближайшие планы — дом, карантин и баня», — заявил Торениус, слова которого приводит Ilta-Sanomat.

Напомним, КХЛ стала первой российской лигой, объявившей о досрочном завершении сезона. На следующий день аналогичное решение приняла и баскетбольная Единая лига ВТБ.