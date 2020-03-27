Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о причинах спада в игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Не знаю причин его «сухой» серии, но они бывают у всех — и себя в таких случаях надо пересилить», — заявил Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тренер призвал Чалова продолжать работать над собой и отнестись к происходящему с холодной головой. Черчесов уверен, что наступит момент, когда нападающего, что называется, прорвет. Он подчеркнул, что окружающие должны поддерживать игрока, а не загонять его в яму.

«У него есть нужные форварду качества», — подытожил Черчесов.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах чемпионата России и забил пять голов, один из них — с пенальти.