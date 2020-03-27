Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, отреагировала на решение президент РФ Владимира Путина объявить следующую неделю нерабочей.

Спортсменка отметила, что тренировалась в Измайлово, где было больше народа, чем в любое среднестатистическое воскресенье. «Такое чувство, что все выходят надышаться «в последний раз», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».

Биатлонистка добавила, что, с одной стороны, может понять людей, с другой, отсутствие у них гражданской ответственности может вылиться в нечто более серьезное.

«Есть стрёмное ощущение, что неделя «каникул» закончится в итоге тем, что объявят ЧС», — написала Подчуфарова.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 538758, из них 24215 человек погибли, 124132 — выздоровели.