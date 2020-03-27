Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить один из клубов чемпионата России. Как сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире программе «ТаТоТаке», специалист попал в сферу интересов московских «Локомотива» и «Динамо».

На данный момент Скрипник является главным тренером луганской «Зари», однако российские клубы проявляли к нему интерес прошлой осенью и нынешней весной. Также ранее сообщалось, что тренер может сменить Алексея Михайличенко на посту наставника киевского «Динамо», однако Спиваковский опроверг это предположение.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может покинуть клуб по окончании сезона.

50-летний Скрипник ранее тренировал «Вердер» и «Ригу», которую привел к победе в чемпионате и Кубке Латвии.