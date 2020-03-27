Драфт НХЛ, который был перенесен на неопределенный срок, может пройти в формате видеоконференции.

По информации The Score, также рассматривают вариант с сокращением масштаба мероприятия. Если сезон возобновится в ближайшее время, может состояться полноценная церемония.

Напомним, драфт был запланирован на 26-27 июня в Монреале. Также сообщалось о переносе комбинированных тестов и церемонии наград.

Из-за коронавируса практические все соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 538758, из них 24215 человек погибли, 124132 — выздоровели.