Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр-2020 на следующий год.

Ефимова отметила, что была уверена в переносе соревнований, так как многие спортсмены лишились возможности тренироваться.

«Да, теперь до Олимпиады ждать еще год, но, в принципе, у меня и было в планах поплавать еще год после Олимпиады. Так что будем работать, хотя, конечно, загадывать сложно», — заявила россиянка, слова которой приводит РИА «Новости».

Ефимова рассказала, что живет рядом с пляжем, однако пока не рискует плавать, так как вода ещё холодная.

«Все, наверное, знают про мои проблемы с носом, горлом, которые периодически были», — пояснила пловчиха.