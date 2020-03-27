Появились подробности о состоянии футболиста «Аякса» Абдельхака Нури, который получил необратимые повреждения головного мозга и был введен в искусственную кому в июле 2017 года.

Во время матча с «Вердером» футболист потерял сознание и упал на газон, позже врачи сообщили о серьезном повреждении мозга. Сегодня многие СМИ написали, что игрок вышел из комы, однако на самом деле это произошло в августе 2018 года.

Брат экс-футболиста Абдеррахим рассказал, что игрок находится в кругу семьи и узнает своих близких, однако не может вставать с кровати. «Он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас», — приводит слова Абдеррахима Voetbal International .

Нури может общаться с родственниками с помощью мимики: например, дает утвердительный ответ бровями. Однако подобные действия даются ему нелегко, отметил брат экс-игрока.

«Мы разговариваем с ним так, будто он здоров. Вовлекаем его в разговоры, смотрим с ним футбол, и он тоже смотрит», — сказал Абдеррахим.