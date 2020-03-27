Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал об отношении Сергея Устюгова к Олимпийским играм 2022 года. На Олимпиаду в Пхенчхан Устюгов не был допущен без объяснения причин.

По словам Крамера, на данный момент нет понимания того, как будет развиваться ситуация.

«При этом Устюгов особо не думает об этом, поскольку ежедневные размышления на эту тему негативно повлияют на мотивацию», — заявил тренер, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что сейчас главная цель Устюгова — подготовка к чемпионату мира, который будет проходить в следующем году. По мнению Крамера, тот факт, что команда до сих пор не получила объяснений по недопуску спортсменов на Игры, является абсолютным безумием.