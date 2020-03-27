Пресс-служба Единой лиги ВТБ отреагировала на слова президента «Автодора» Владимира Родионова о досрочном завершении сезона-2019/20.

«В данный момент идёт голосование клубов по этому вопросу. Как только оно завершится, мы сможем опубликовать их решение», — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса розыгрыш Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля. Команды успели сыграть по 18-20 матчей из запланированных 24. 20 марта эстонский «Калев» отказался от дальнейшей борьбы в случае возобновления сезона.

Накануне Родионов заявил, что чемпионат не будет доигран.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 538758, из них 24215 человек погибли, 124132 — выздоровели.