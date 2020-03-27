Тренер петербургского «Зенита-2″ Владислав Радимов предложил сократить следующий розыгрыш чемпионата России.
«А что если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон!» — написал Радимов в своем микроблоге в «Твиттере». Экс-футболист подчеркнул, что предлагает идею в надежде на победу над коронавирусом.
Напомним, из-за пандемии чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Команды успели провести 22 тура, на первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 50 очков. Ранее КХЛ и баскетбольная Единая лига ВТБ, также приостановленные до 10 апреля, решили не продолжать сезон.
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