Тренер петербургского «Зенита-2″ Владислав Радимов предложил сократить следующий розыгрыш чемпионата России.

«А что если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон!» — написал Радимов в своем микроблоге в «Твиттере». Экс-футболист подчеркнул, что предлагает идею в надежде на победу над коронавирусом.

Напомним, из-за пандемии чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Команды успели провести 22 тура, на первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 50 очков. Ранее КХЛ и баскетбольная Единая лига ВТБ, также приостановленные до 10 апреля, решили не продолжать сезон.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 538758, из них 24215 человек погибли, 124132 — выздоровели.