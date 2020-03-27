Российский лыжник Сергей Устюгов показал, как тренируется на замерзшем озере в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

На своей странице в «Инстаграме» лыжник опубликовал фотографии с тренировки. «Знаете такая красота, раньше не было времени все это разглядеть», — написал спортсмен под публикацией.

Напомним, после «Тур де Ски» Устюгов заболел и пропустил часть сезона. Он должен был вернуться к «Спринт Туру» в Канаде и США, однако соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Финал Кубка мира, который должен был пройти в Кэнморе, также не состоялся.

Устюгов занял восьмое место в общем зачете Кубка мира, набрав 908 очков.