Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.

«Не хотелось бы обсуждать некоторые моменты в прессе. Но действительно ощущение, что российский биатлон последние пару лет ходит с протянутой рукой», — заявила Богалий, слова которой приводит «Команда России».

Экс-спортсмена напомнила, что в предвыборной программу Драчев рассказал, сколько спонсоров будет у СБР. Она подчеркнула, что лично слышала обещания о том, что ситуация улучшится.

«И вот сейчас интересно, Владимир Петрович, а где это всё?» — сказала Богалий.

В общем зачёте Кубка наций мужская сборная России заняла четвертое место, женская — пятое. На чемпионате мира команда завоевала две медали, обе принёс Алексадр Логинов.