По всему миру почти нет матчей, на которые можно ставить. Исключение Белоруссия – там продолжают играть и в футбол, и в хоккей. В фокусе Nevasport два матча чемпионата этой страны по футболу и хоккейная Экстралига.

Во втором туре белорусского чемпионата встречаются «Торпедо-БелАз и «Белшина». Комментатор Амангельды Сейтханов считает, что «Торпедо» является крепким середняком и способен потрепать нервы любому. Комментатор рассчитывает, что команда Юрия Пунтуса чуточку сильнее «Белшины». «Торпедо-БелАз должно победить.

Другой комментатор Дмитрий Герчиков отмечает, что встречаются коллективы с ограниченными атакующими опциями и без возможности играть активно. «Торпедо» при этом более сбалансировано и мастеровито, если сравниваться с новичком высшей лиги. Герчиков ожидает, что разница в классе окажется существенной и хозяева победят. Однако не стоит ожидать большого количество забитых мячей.

Каппер Алексей Смирнов думает, что «Белшина» после поражения в первом туре начнет стараться чуть больше для набора очков. У «Торпедо» хоть состав и сильнее «Белшины», но ряд отрицательных результатов в предсезонке говорит о нестабильности домашней команды. Смирнов предлагает задействовать плюсовую фору гостей (+1).

В другом матче встречаются «Рух» — «Энергетик-БХУ». Комментатор Владислав Батурин считает, что для дебютанта высшей лиги предстоящий домашний матч является особенным, поэтому игроки местной команды будут сильно мотивированы, чтобы порадовать своих поклонников. У гостей больше опыта, больше умения играть в атаку, но при этом не очень хорошая оборона. Складывая все эти факторы, Батурин предлагает поставить на голы обеих команд.

Каппер Алексей Смирнов уверен, что соперники действуют в разных стилях. «Рух» более дисциплинирован и много внимания уделяет обороне. «Энергетик» же старается задавить оппонентов атакующей мощью. При таких условиях, с точки зрения Смирнова, хозяева не должны проиграть. Каппер выбирает ставку меньше 1,5 голов гостей.

Комментатор Дмитрий Берчиков отмечает, что матч пройдет на натуральном, а не искусственном газоне – это привычнее для «Энергетика». «Руху» же это даст больше свободы при организации атаки. Берчикову не верится, что команды запрутся на своих половинах и постараются друг другу мешать. Напротив, это будет редкий для белорусского футбола случай, где будет забито более двух голов.

В матче хоккейной Экстралиги между командами «Юность» — «Шахтер», Максим Лебедев прогнозирует, что гости будут цепляться, при этом у «горняков» лучше всего выходит игра в обороне. Но есть проблемы в атаке. Лебедев выбирает счет 3:1 в пользу «Юности».

Каппер Александр Петельчиц считает, что «Шахтер» прошел очень тяжелую 7-матчевую серию против гродненского «Немана», поэтому у «Юности» будет больше сил победить.