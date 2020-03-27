Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала, почему приняла решение завершить карьеру. Во время последнего этапа Кубка мира в Контиолахти она объявила об уходе из спорта.

Спортсменка отметила, что окончание её карьеры получилось несколько тривиальным из-за обстановки, сложившейся в мире. По словам Мякяряйнен, она обдумывала, где объявить о своем решении и хотела сделать это в окружении биатлонистов, а не в кабинете с представителями СМИ.

«Да, я не достигла всего, как это сделал Фуркад. Я так и не сумела завоевать олимпийскую медаль. Да и медалей чемпионата мира у меня не так много, как у Мартена», — заявила Мякяряйнен, слова которой приводит Yle.

Биатлонистка призналась, что плакала, читая сообщения от болельщиков, которые спрашивали, что им смотреть в следующем сезоне. По словам Кайсы, она испытывает чувство вины, будто предала финских поклонников.

«Но я до сих пор не могу точно сказать, почему ухожу сейчас. Иногда просто появляется чувство, что пора уйти», — цитирует Мякяряйнен Yle.

Напомним, 37-летняя Мякяряйнен является чемпионкой мира и трехкратной обладательницей большого Хрустального глобуса.