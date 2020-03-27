Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко примет участие в благотворительном турнире We Strike Corona по CS:GO.

Также на турнире сыграют полузащитник «Вест Хэма» андрей Ярмоленко, полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков и защитник «Ризеспора» Николай Морозюк.

Кроме того, в число участников войдет брат игрока Natus Vincere по CS:GO Александра «S1mple» Костылева и CEO Ninja Sushi Алексей Костылев.

Пока неизвестно, в какие даты будет проведен турнир, призовой фонд тоже не сообщается. Однако известно, что он будет направлен на помощь по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что турнир состоится в середине апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 538758, из них 24215 человек погибли, 124132 — выздоровели.