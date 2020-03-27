Единая лига ВТБ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте чемпионата.

«Решение было принято по итогам заочного голосования Совета Лиги в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19», — гласит заявление пресс-службы.

Информация об этом появилась еще накануне, однако генеральный директор лиги Илона Корстин подчеркнула, что официально решение было принято только сегодня, когда все клубы поучаствовали в голосовании.

Отмечается, что продолжать сезон нецелесообразно, так как баскетболисты не имеют возможности тренироваться, а иностранные игроки были распущены по домам. Чемпион не будет определен, так как это невозможно сделать по спортивному принципу: команды успели сыграть разное количество матчей.