Бывшая финская фигуристка Киира Корпи оценила работу российского тренера Этери Тутберидзе, ученицы которой занимают лидирующие позиции на международной арене.

Корпи назвала группу Тутберидзе детской фабрикой, но отметила, что это — не главная проблема в фигурном катании. По её мнению, проблема заключается в «больной» культуре вида спорта.

«Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую исповедует наш спорт. Она не причина», — заявил Корпи, слова которой приводит Guardian.

Экс-спортсменка подчеркнула, что многие тренеры работают так же, как Тутберидзе, потому что федерации поддерживают подобные методы воспитания спортсменов. Корпи рассказала, как слышала о врачах о 12-летних детях, приходящих со стрессовыми переломами и другими травмами, которые не должны возникать в столь юном возрасте.

Напомним, в группе Тутберидзе тренируется действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница финала Гран-при и чемпионата Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.