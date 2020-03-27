Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

По мнению спортсмена, он начал набирать весь, так как темп жизни изменился. Он подчеркнул, что несколько недель назад прекратил тренировки.

Также Циципас рассказал, что занимается языками: пытается выучить французский, без которого трудно в Монако, и подтянуть уровень английского. Помимо этого, теннисист смотрит сериал, название которого оставил в секрете.

Затем спортсмен обратился к бутылке пиве, стоящей на столе, и сообщил, что не станет его пить.

«Не тебя, мужик. Мужик? Откуда я знаю, что ты мужчина? Вот что происходит в карантине – сходишь с ума, крыша едет. Начинаешь говорить с неодушевленными предметами», — заявил Циципас на своем канале.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса теннисный сезон приостановлен до июня.