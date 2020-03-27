Возможный трансфер Александра Кокорина в «Локомотив» затрагивает кучу заинтересованных сторон. Здесь и «Локомотив», и «Зенит», и сам «Кокорин, и, конечно, текущий клуб нападающего – «Сочи». Nevasport оценивает ситуацию с каждой.

«Локомотив»

Команде, которую пока еще возглавляет Юрий Семин, со всех сторон выгодно подписание футболиста. Во-первых, Кокорин – воспитанник «Локомотива», который никогда не играл за этот клуб. Присоединение форварда к «Локомотиву» было бы символично.

Во-вторых, за Кокорина не нужно платить – «Локомотиву» достаточно предложить свободному агенту хорошую зарплату.

Наконец, сам Кокорин нужен «Локомотиву, у которого после вероятно окончательного ухода Смолова почти не останется нападающих. Если «Локомотив» лишится еще и Миранчука, значит у него в принципе не будет сильных игроков группы атаки с российским паспортом, что при новом лимите на легионеров – весьма губительно. В общем, «Локомотив» сильнее всех заинтересован в приглашении опального нападающего.

Сам Кокорин

Старт РПЛ показал, что за время отсутствия игрок нисколько не растерял умений играть в футбол. Теперь он имеет громадную востребованность, а значит может выбирать. Хочешь, езжай в Европу, уже ходят слухи об интересе многих команд. Хочешь, оставайся в РПЛ, но снова выбирай – «Локомотив», «Сочи», да и «Зенит». Все хотят Сашу. Раздолье для выбора – шикарный момент, когда тебе уже 29. «Локомотив» для Кокорина вариант хороший по тем же самым причинам – символично вернуться в клуб, который тебя воспитал. К тому же, выходить с первых минут в «Локо» намного больше шансов, чем в «Зените».

«Зенит»

Петербургский клуб – самая темная лошадка в борьбе за Кокорина. В «Зените» явно есть противоречия по поводу нахождении нападающего в клубе. Семак и ближайшее руководство хотели бы, чтобы он играл за клуб. Но есть сила, которая этого не хочет. Наличие в составе «Зенита» большое количестве игроков группы атаки, инертное в плане намерений по Кокорину руководство — все это может помешать Кокорину играть за «Зенит». В этой ситуации футболист легко может выбрать другой вариант для продолжения карьеры.

«Сочи»

Текущий клуб Кокорина, конечно, не прочь сохранить нападающего в своем составе и на следующий сезон. Шансы у «Сочи» неплохие. Здесь и солидная финансовая база, которая позволяет рассчитывать на достойные результаты на будущий сезон. Сплоченность нынешней команды — та всего за три матча сделала большой шаг, чтобы остаться в РПЛ. При повышении амбиций, «Сочи» однозначно будет претендовать на Кокорина. Все, что нужно сделать – предложить жирный контракт.