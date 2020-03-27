Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов отреагировал на досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ.

Астахов отметил, что все хотели доиграть сезон, однако ситуация постоянно ухудшается, поэтому досрочное завершение чемпионата стало единственным верным решением.

«Очень надеюсь, что несмотря на то, что нам не дадут звание чемпиона Единой лиги ВТБ, «Химкам» все-таки присвоят звание чемпиона России в этом сезоне», — заявил Астахов, слова которого приводит News.ru.

Напомним, официальное решение о завершении сезона было принято сегодня, 27 марта. Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, что чемпион не будет определен, так как это противоречит спортивному принципу: команды успели провести нервное количество матчей.