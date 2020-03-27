Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Александра Кокорина в столичный клуб.

«Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями – не ко мне», — заявил Семин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в четверг, 26 марта, появилась информация о том, что Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом». Предполагается, что форвард присоединится к московской команде после того, как завершится текущий розыгрыш чемпионата России.

На данный момент Кокорин на правах аренды выступает за «Сочи», куда перешел из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.