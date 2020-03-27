Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что все иностранные футболисты клуба находятся в Санкт-Петербурге и не собираются уезжать.

«Все футболисты, в том числе и легионеры, находятся в Санкт-Петербурге, работают по индивидуальным планам. Никто никуда уезжать не собирался. У нас единый клуб, действуем по распорядку, который нацелен на сохранение здоровья игроков и сотрудников», — заявил Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Функционер подчеркнул, что команда готовится к возобновлению тренировок, когда это будет возможно. Он отметил, что лично общался с каждым игроком, никто не собирается покидать город.

Напомним, с сегодняшнего дня, 27 марта, Россия закрывает авиасообщение с другими странами на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.