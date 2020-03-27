Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал народного артиста РФ и болельщика «Локомотива» Игоря Николаева, который госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Евсеев рассказал, что никогда не был близко знаком с Николаевым, однако они часто пересекались, так как певец болеет за «Локомотив».

«Он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» «Локо», выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме». Он пожелал Николаеву скорее справиться с болезнью и вернуться на сцену и к близким.

Напомним, на данный момент Николаев находится в больнице, у него диагностирована пневмония. Он сдал анализ на коронавирус, однако результаты будут известны через несколько дней.