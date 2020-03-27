Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что организация приостанавливает тестирование спортсменов на неделю.

Пахноцкая объяснила, что данное решение было принято в связи с обращением Владимира Путина, которы объявил что следующая неделя будет нерабочей.

«О своих действиях мы поставили в известность Всемирное антидопинговое агентство. Решение о возобновлении тестирования будет принято позже», — сказала Пахноцкая, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, период с 28 марта по 5 апреля объявлен выходными днями с сохранением заработной платы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 543483, из них 24423 человек погибли, 125875 — выздоровели.