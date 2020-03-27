Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился мнением о любимых хоккеистах.

«Я восхищаюсь Овечкиным как хоккеистом, а люблю Панарина. И еще мне нравится Андрей Василевский», — заявил Кержаков, слова которого приводит «Матч ТВ». Он признался, что хотел бы сам попробовать сыграть на позиции хоккейного вратаря в любительском матче.

По мнению Кержакова, Александра Овечкина в хоккее можно сравнить в Месси и Роналду вместе взятыми в футболе. Он выразил надежду, что форвард как можно ближе подойдет к рекорду Уэйна Гретцки, а затем и побьет его.

Напомним, сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) приостановлен из-за пандемии коронавируса.