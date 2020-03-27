Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился упражнениями, которые можно выполнять в домашних условиях во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Экс-спортсмен призвал не забывать о тренировках во время карантина. «Для этого даже необязательно иметь специальный инвентарь», — написал Ягудин под видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме». Таким образом он присоединился к челленджу «тренируйся дома», запущенном Министерством спорта РФ.
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Многие из нас ближайшее время проведут дома, но это не повод, чтобы забывать про спорт. Для этого даже необязательно иметь специальный инвентарь 😎 @minsport_rf запустил челлендж #тренируйсядома #спортнормажизни Вызываю @averbukhofficial @malafeev16ru @karenkhachanov Покажите, как вы поддерживаете форму в домашних условиях!
Напомним, ранее чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова также показала упражнение, которое можно выполнять дома без специального оборудования.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 543483, из них 24423 человек погибли, 125875 — выздоровели.
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