Многие из нас ближайшее время проведут дома, но это не повод, чтобы забывать про спорт. Для этого даже необязательно иметь специальный инвентарь 😎 @minsport_rf запустил челлендж #тренируйсядома #спортнормажизни Вызываю @averbukhofficial @malafeev16ru @karenkhachanov Покажите, как вы поддерживаете форму в домашних условиях!