Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился упражнениями, которые можно выполнять в домашних условиях во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Экс-спортсмен призвал не забывать о тренировках во время карантина. «Для этого даже необязательно иметь специальный инвентарь», — написал Ягудин под видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме». Таким образом он присоединился к челленджу «тренируйся дома», запущенном Министерством спорта РФ.

Напомним, ранее чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова также показала упражнение, которое можно выполнять дома без специального оборудования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 543483, из них 24423 человек погибли, 125875 — выздоровели.