«Торпедо-БелАЗ» на своем поле примет бобруйскую «Белшину» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу. Игра будет проходить сегодня, 27 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Команды встретятся в Жодино на стадионе «Торпедо». На данный момент хозяева имеют в своем активе три очка: они выиграли матч первого тура против солигорского «Шахтера». «Белшина» в первой встрече потерпела домашнее поражение от футбольного клуба «Минск».

Напомним, чемпионат Белорусскии является единственным в Европе футбольным турнирном, который не приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Соревнования проходят без ограничений, зрители допускаются на трибуны.