Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, болевший коронавирусом, вылечился и был выписан из больницы в ОАЭ.

На своей странице в «Инстаграме» Гавирия рассказал, что последние тесты на коронавирус дали отрицательный результат, поэтому он смог покинуть больницу.

«Теперь моя цель — вернуться домой», — написал спортсмен.

Напомним, в феврале многодневка «Тур ОАЭ» была отменена по причине того, что два представителя одной из команд сдали положительные тесты на коронавирус. Гавирия, принимавший участие в гонке, был госпитализирован, впоследствии у него также подтвердился диагноз.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 543483, из них 24423 человек погибли, 125875 — выздоровели.