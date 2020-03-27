Брестский «Рух» на своем поле примет минский «Энергетик-БГУ» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу. Игра будет проходить сегодня, 27 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Команды встретятся в Бресте на арене «ГОСК Брестский». На данный момент соперники имеют в своем активе по три очка. В рамках первого тура «Рух» на выезде обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0, «Энергетик-БГУ» дома одолел БАТЭ — 3:1.

Напомним, чемпионат Белоруссии является единственной футбольной лигой Европы, которая еще не приостановлена из-за коронавируса. Матчи проходят в обычном режиме с присутствием зрителей.