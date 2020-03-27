Российский фигурист Андрей Лазукин удалил со свой страницы в «Инстаграме» все фотографии с Елизаветой Туктамышевой. Ранее фигуристы встречались, но в конце февраля спортсменка сообщила о расставании.

В интервью «Аргументам и фактам — Санкт-Петербург» Туктамышева заявила, что её сердце свободно. Она подчеркнула, что причиной расставания стала не ссора, а обстоятельства.

На данный момент в аккаунте Лазукина нет ни одной фотографии Елизаветы, хотя совсем недавно он ещё не был «почищен».

Напомним, Туктамышева завершила сезон-2019/20 досрочно, не отобравшись на главные старты. На чемпионате России в Красноярске она заняла четвертое место. Лазукин восстанавливается после разрыва связок, из-за которого на протяжении сезона не мог выступать в полную силу.