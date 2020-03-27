Киберспорт – пожалуй, единственный вид спорта, который выигрывает от того, что происходит в мире. Коронавирус лишь увеличивает аудиторию тех, кто начинает вовлекаться в соревновательные видеоигры.

Мировая аудитория киберспорта и до коронавируса значительно превышала 200 миллионов пользователей. Сегодня компьютерный спорт признан в 22 странах мира официальным видом спорта.

Что такое киберспорт?

Это соревнования внутри компьютерных игр, в каждой из которых есть объект для управления человеком и командой. Человек, находясь за игровым компьютером, параллельно находится внутри видеоигры, где соревнуется с другими персонажами, также управляемые человеком.

А кто такой профессиональный киберспортсмен?

По аналогии с обычным спортом, это человек, выступающий за определенное киберспортивное сообщество (клуб) на различных турнирах и соревнованиях. Конкурентным преимуществом киберспорта может быть то, что игрок не имеет возрастных ограничений – выигрывать турниры может человек и в раннем возрасте. Часто так и происходит за счет скорости реакции, что особенно ценится, например, в CS:GO.

Сколько зарабатывают в киберспорте?

Годовой объем рынка в киберспорте превышает миллиард долларов. Призовой фонд самого крупного турнира по Dota 2 (самая популярная дисциплина киберспорта) – $28 млн. Топовые игроки в киберспорте получают от 100 тысяч долларов в год, причем их заработок получается не только от призовых мест на турнирах, но и от организации стриминговых трансляций на платформе Twitch.

Откуда берутся деньги?

Создатели игр зарабатывают на притоке новых геймеров в игру и развитие внутриигровой экономики. Организаторы турниров получают доход от продажи билетов и прав на трансляцию, а также от контрактов со спонсорами. Киберспортивные команды зарабатывают на спонсорстве брендов, призовых за победу в турнирах и продажи мерча фанатам. Сами киберспортсмены получают зарплаты от своих клубов, имеют долю призовых от турниров и доходы от трансляций в Twitch. Зарабатывают и букмекеры, получая маржу от ставок.

Какие самые популярные дисциплины киберспорта?

Наиболее популярные и высокооплачиваемые игры – Dota 2 и Counter-Strike. Dota 2 – это мультиплеерная боевая онлайн-арена (MOBA). В игре участвуют две команды, где задача каждого управлять одним из персонажей из списка с разными способностями. Конечная цель – уничтожение базы противника.

Counter-Strike: Global Offensive – самый популярный шутер в мире. Противостояние двух команд (террористы и спецназ). Игрокам нужно либо уничтожить друг друга, либо выполнить задание карты (заложить бомбу или вывести заложников). Есть много других игр, рассказ о которых достоин отдельного материала.

А что в России?

Россия была первой страной, которая которая официально признала киберспорт еще в 2001 году. Однако уже через пять лет решение было отменено из-за недостаточной развитости киберспорта в регионах. Лишь в 2016-м Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) добилась включения киберспорта во всероссийский реестр видов спорта, наряду с другими видами спорта. Сегодня киберспортменам также присваиваются разряды – с 1-го по 3-й, а также ЗМС, МСМК и МС. Основными чемпионатами страны являются Всероссийская киберспортивная студенческая лига и Кубок России по киберспорту.