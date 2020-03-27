Первая ракетка мира серб Новак Джокович поддержал борьбу с пандемией коронавируса. Он передал Сербии 1 миллион евро на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы для оказания помощи заболевшим.

Об этом сообщило национальное телевидение Сербии. Отмечается, что Джокович сделал свой вклад совместно с супругой Еленой.

Напомним, согласно последним официальным данным в Сербии насчитывается более 450 зараженных, семь человек погибли.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 543483, из них 24423 человек погибли, 125875 — выздоровели.

Теннисный сезон приостановлен до июня.