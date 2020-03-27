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  • 17:32,  27 марта 2020
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Тарасова ответила Киире Корпи на критику в адрес Тутберидзе

Тарасова ответила Киире Корпи на критику в адрес Тутберидзе
Татьяна Тарасова. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшей финской фигуристки Кииры Корпи в адрес Этери Тутберидзе. Ранее Корпи заявила, что детская фабрика Тутберидзе — это признак бесчеловечной культуры.

«Я думаю, что не стоит так жёстко судить о той работе, которую она не знает. А Киира Корпи не знает тренерской работы», — сказала Тарасова, слова которой приводит «РБК-Спорт».

Она подчеркнула, что сама получала серьёзные травмы во время соревновательной карьеры, и Корпи также сталкивалась с проблемами со здоровьем, хотя делала лишь несколько тройных прыжков.

По мнению Тарасовой, Корпи поступила непрофессионально, позволив себе такое заявление.

Напомним, в группе Тутберидзе тренируется действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница финала Гран-при и чемпионата Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

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