Тарасова ответила Киире Корпи на критику в адрес Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшей финской фигуристки Кииры Корпи в адрес Этери Тутберидзе. Ранее Корпи заявила, что детская фабрика Тутберидзе — это признак бесчеловечной культуры.

«Я думаю, что не стоит так жёстко судить о той работе, которую она не знает. А Киира Корпи не знает тренерской работы», — сказала Тарасова, слова которой приводит «РБК-Спорт».

Она подчеркнула, что сама получала серьёзные травмы во время соревновательной карьеры, и Корпи также сталкивалась с проблемами со здоровьем, хотя делала лишь несколько тройных прыжков.

По мнению Тарасовой, Корпи поступила непрофессионально, позволив себе такое заявление.